«Он так мал». Скип Бэйлесс негативно отреагировал на возможный переход Янга в «Лейкерс»

Известный аналитик и ведущий Скип Бэйлесс высказался о возможном переходе звёздного разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я бы не хотел, чтобы он был в моей баскетбольной команде. Они зовут его Айс Трей, а я называю его Мышка Трей, потому что он такой маленький. Это плохой вариант, он как Расселл Уэстбрук», — сказал Бэйлесс в эфире программы Undisputed.
24-летний Янг начнёт свой шестой сезон в «Атланте», за которую выступает с начала карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации. Защитник является двукратным участником Матча всех звёзд НБА.
В минувшем розыгрыше плей-офф Янг принял участие в шести матчах, набирая в среднем 29,2 очка, делая 10,2 передачи и 3,7 подбора при общей реализации бросков с игры 40,3%, трёхочковых — 33,3%.
- 5 сентября 2023
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