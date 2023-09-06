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Главный тренер сборной Сербии использовал известный лозунг перед матчем с Литвой

Главный тренер сборной Сербии использовал известный лозунг перед матчем с Литвой
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Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич в раздевалке перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по баскетболу против Литвы написал на доске «Один за всех и все за одного!»

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

В итоге сербы смогли одержать победу со счётом 87:68, несмотря на отсутствие звёздного центрового Николы Йокича. В полуфинале балканская сборная сыграет с победителем пары Словения — Канада.

74-летний тренер имеет богатый опыт тренерства. Он работал в Сербии, Испании, Германии, Италии и даже в России, когда в сезоне-2007/2008 тренировал московское «Динамо». Вместе со сборной Югославии он смог выиграть ЧМ 2002 года. Национальную команду Сербии Пешич тренирует с 2021 года.

Реакция фанатов:
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