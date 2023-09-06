Главный тренер сборной Сербии использовал известный лозунг перед матчем с Литвой
Поделиться
Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич в раздевалке перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по баскетболу против Литвы написал на доске «Один за всех и все за одного!»
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
В итоге сербы смогли одержать победу со счётом 87:68, несмотря на отсутствие звёздного центрового Николы Йокича. В полуфинале балканская сборная сыграет с победителем пары Словения — Канада.
74-летний тренер имеет богатый опыт тренерства. Он работал в Сербии, Испании, Германии, Италии и даже в России, когда в сезоне-2007/2008 тренировал московское «Динамо». Вместе со сборной Югославии он смог выиграть ЧМ 2002 года. Национальную команду Сербии Пешич тренирует с 2021 года.
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
09:00
-
08:29
-
08:04
-
08:00
-
07:05
-
06:51
-
06:35
-
06:19
-
05:45
-
05:22
-
05:00
-
00:59
-
00:50
-
00:31
- 5 сентября 2023
-
23:55
-
23:36
-
23:27
-
23:04
-
22:20
-
22:02
-
21:46
-
20:52
-
20:25
-
19:45
-
18:56
-
18:19
-
17:57
-
17:47
-
17:20
-
16:52
-
16:11
-
15:22
-
15:07
-
14:49
-
14:07
Партнерский контент