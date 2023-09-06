Фурнье — о сборной Франции: эта команда ещё способна на чудо

Один из лидеров сборной Франции Эван Фурнье опубликовал нвоый пост в социальных сетях, который посвятил провалу команды на чемпионате мира — 2023.

«С 2019 года эта группа игроков борется за то, чтобы вывести французский баскетбол на мировой уровень. В этом году мы не справились со своей миссией. Это огромное разочарование для нас, игроков, и огромное разочарование для вас, болельщиков. Мы сожалеем об этом.

В течение нескольких дней мы все искали объяснения. Очень важно найти решения и вернуться в следующем году. Некоторые говорят о высокомерии или самодовольстве, но на самом деле мы просто не справились с поставленной задачей. Такова порой суровая реальность спорта высокого уровня, и с этим нужно смириться. Это коллективный провал, провал, в котором никто из нас не хочет уклониться от своей доли ответственности. Я первый.

Даже если некоторые СМИ или отдельные личности странно радуются нашему поражению, ничто не должно нас разделять. Мы любим эту французскую команду и будем продолжать бороться за нее. Мы гордились вами в прошлом в течение трех последних кампаний, и я по-прежнему убежден, что эта группа игроков еще способна на чудо», — написал Фурнье.