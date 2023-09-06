Перкинс рассказал, что должен сделать Харден после конфликта с руководством «Филадельфии»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне эксперт Кендрик Перкинс рассказал, что должен сделать разыгрывающий« Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден после конфликта с Дэрилом Мори.
«У Джеймса Хардена в этом бою нет горшка, в который можно пописать, и окна, из которого можно его выбросить. Его карьера сейчас на кону. Он должен появиться и сделать свою работу с правильным настроем. У Джеймса Хардена нет никаких рычагов давления», — приводит слова Перкинса Clutch Points.
Ранее стало известно, что Джеймс запросил обмен в другую команду. Отмечалось, что у Хардена испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенное недовольство Джеймс испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.
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