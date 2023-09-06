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Марко Ройс пожелал удачи сборной Германии в четвертьфинале ЧМ по баскетболу

Немецкий футболист, выступающий за «Боруссию Дортмунд», Марко Ройс, пожелал удачи национальной команде в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором она встретится с Латвией.

Игра состоится сегодня, 6 сентября. Начало встречи — в 11:45 по московскому времени.

Сборная Германии заняла первое место в группе K, одержав пять побед на турнире (Япония, Австралия, Финляндия, Грузия и Словения) и не потерпев ни одного поражения.

Сборная Латвии заняла второе место в группе L, выиграв четыре раза (Ливан, Франция, Испания и Бразилия) и потерпев одно поражение (Канада). Победитель этой пары встретится в полуфинале со сборной США.

Чемпионат мира продлится до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.