Марко Ройс пожелал удачи сборной Германии в четвертьфинале ЧМ по баскетболу

Немецкий футболист, выступающий за «Боруссию Дортмунд», Марко Ройс, пожелал удачи национальной команде в четвертьфинале чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором она встретится с Латвией.
Игра состоится сегодня, 6 сентября. Начало встречи — в 11:45 по московскому времени.
Сборная Германии заняла первое место в группе K, одержав пять побед на турнире (Япония, Австралия, Финляндия, Грузия и Словения) и не потерпев ни одного поражения.
Сборная Латвии заняла второе место в группе L, выиграв четыре раза (Ливан, Франция, Испания и Бразилия) и потерпев одно поражение (Канада). Победитель этой пары встретится в полуфинале со сборной США.
Чемпионат мира продлится до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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