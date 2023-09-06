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Чемпионат мира по баскетболу 2023 года, 6 сентября: онлайн-трансляция матчей Германия — Латвия, Канада — Словения

Четвертьфиналы ЧМ-2023 продолжаются! В очереди: Германия, Латвия, Канада и Словения — LIVE
Артемий Берстенев
Очередные четвертьфинальные матчи ЧМ-2023
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Первые полуфиналисты уже известны — это США и Сербия.

В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица

Сегодня, 6 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 11:45 мск, заключительная — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встреч Германия — Латвия и Канада — Словения.

ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 11:45 МСК
Германия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 15:30 МСК
Канада
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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