Четвертьфиналы ЧМ-2023 продолжаются! В очереди: Германия, Латвия, Канада и Словения — LIVE
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Первые полуфиналисты уже известны — это США и Сербия.
В этом году чемпионат мира по баскетболу — 2023 принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.
Сегодня, 6 сентября, будут сыграны два матча. Первая игра начнётся в 11:45 мск, заключительная — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляции встреч Германия — Латвия и Канада — Словения.
ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 11:45 МСК
Германия
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023 (м) . 1/4 финала
06 сентября 2023, среда. 15:30 МСК
Канада
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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