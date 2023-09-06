Реакция Кристапса Порзингиса на последнюю атаку Латвии на ЧМ-2023. Видео

В Сети появилось видео, на котором видна реакция знаменитого латвийского баскетболиста Кристапса Порзингиса на последнюю атаку его национальной команды на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

Напомним, сегодня сборная Латвии встречалась с Германией в четвертьфинале турнира. Счёт встречи — 81:79 в пользу немцев. Стоит отметить, что Германия за три минуты до конца лидировала с разницей в +10. Несмотря на это, латвийская сборная сумела сократить отставание в счёте до двух очков. Лидер команды Давис Бертанс за четыре секунды до конца бросал трёхочковый, но промахнулся.

Видео доступно в Telegram-канале «Чемп.Баскет».

В полуфинале Германия встретится со сборной США, которая вчера уверенно обыграла итальянцев (100:63).