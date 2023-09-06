Тренер сборной Германии поддержал Денниса Шрёдера после провального матча с Латвией

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт прокомментировал неудачное выступление лидера команды Денниса Шрёдера в победном четвертьфинальном матче с Латвией. Шрёдер набрал во встрече девять очков при слабой реализации бросков с игры (4 из 26) и отдал четыре передачи при четырёх потерях.

«Я не сомневаюсь, что он оправится. Такие неудачи только делают сильнее, у него просто был тяжёлый день. Он крепкий парень, очень конкурентоспособный, и я не сомневаюсь, что он придёт в норму.

В чём мы должны стать лучше, чтобы обыграть США? О, я не знаю, с чего начать. Во всём: и в атаке, и в защите. Мы не должны позволять соперникам легко набирать очки, также у нас было всего 10 передач, мы должны исправить это.

Я отдаю должное Латвии, это одна из лучших команд в Европе, о которой никто почему-то не говорит. Они играют в великолепный баскетбол.

Мы выиграли, но это была не лучшая наша игра, мы плохо играли в атаке, но наша скамейка запасных снова была на высоте», — приводит слова Херберта Eurohoops.