Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, состоятся два матча чемпионата мира. В них будут разыгрываться места с пятого по восьмое.
Предлагаем ознакомиться с расписанием игр 7 сентября.
Чемпионат мира по баскетболу – 2023. 5–8 место. Расписание матчей 7 сентября
11:45 мск. Италия — Латвия
15:30 мск. Литва — Словения
Сборная Латвии заняла второе место в группе L, выиграв четыре раза (у Ливан, а Франции, Испании и Бразилии) и потерпев одно поражение (от Канады).
Сборная Словении стала второй в группе K, одержав четыре победы (над Венесуэлой, Грузией, Кабо-Верде и Австралией) и потерпев одно поражение (от Германии).
Сборная Италии заняла первое место в квартете с Сербией, Пуэрто-Рико и Доминиканской Республикой.
Литва же выиграла группу J. Там команда оказалась сильнее США, Черногории и Греции.
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