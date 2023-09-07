Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит объяснил, почему не рассматривает «Клипперс» как претендента на чемпионство

Стивен Эй Смит объяснил, почему не рассматривает «Клипперс» как претендента на чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказался по поводу клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» и звёздного лёгкого форварда Кавая Леонарда.

«Я сбрасываю со счетов «Клипперс». Просто потому, что просто не верю, что Кавай Леонард будет когда-либо здоров! Я просто не верю в это», — заявил Смит в подкасте Club Shay Shay.

Напомним, Леонард перешёл в «Клипперс» летом 2019 года. После пары сезонов в Лос-Анджелесе Леонард получил разрыв крестообразных связок, из-за чего пропустил целый сезон-2021/2022. В минувшем сезоне игрок набрал хорошую форму перед плей-офф, но получил травму, из-за которой выбыл до конца серии.

Ранее портал Hoops Rumors составил топ игроков НБА с наибольшими зарплатами в следующем сезоне с учётом всех дополнительных условий, где форвард вошёл в первую десятку.

Леонард — в топ-10:
Стал известен список самых высокооплачиваемых игроков НБА в грядущем сезоне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android