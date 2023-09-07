Стивен Эй Смит объяснил, почему не рассматривает «Клипперс» как претендента на чемпионство

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказался по поводу клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» и звёздного лёгкого форварда Кавая Леонарда.
«Я сбрасываю со счетов «Клипперс». Просто потому, что просто не верю, что Кавай Леонард будет когда-либо здоров! Я просто не верю в это», — заявил Смит в подкасте Club Shay Shay.
Напомним, Леонард перешёл в «Клипперс» летом 2019 года. После пары сезонов в Лос-Анджелесе Леонард получил разрыв крестообразных связок, из-за чего пропустил целый сезон-2021/2022. В минувшем сезоне игрок набрал хорошую форму перед плей-офф, но получил травму, из-за которой выбыл до конца серии.
Ранее портал Hoops Rumors составил топ игроков НБА с наибольшими зарплатами в следующем сезоне с учётом всех дополнительных условий, где форвард вошёл в первую десятку.
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