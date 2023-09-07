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Стефен Карри — о 16-летнем Купере Флэгге: он играет почти что в стиле НБА

Стефен Карри — о 16-летнем Купере Флэгге: он играет почти что в стиле НБА
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Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу перспективного 16-летнего форварда Купера Флэгга.

«Очевидно, он может показывать свой атлетизм и базовые навыки, но я видел, что он не торопится на площадке со всем этим, а для старшеклассников это редкость, так как большая часть ребят старается показать свою быстроту и атлетизм — они на это и полагаются. Купер же, в свою очередь, играет почти в стиле НБА, и ему лишь 16 лет», — заявил Карри на канале SLAM NBA в YouTube.

Напомним, в декабре 2024 года на первом курсе колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, его переход не имеет никаких преград с точки зрения соблюдения правил и игрок сможет подать заявку на участие в драфте НБА.

Ожидалось, что Купер Флэгг в предстоящем сезоне продолжит выступать за академию колледжа Монверде, но игрок принял решение перейти из школьного баскетбола в студенческий уже сейчас.

Флэгг против Бузелиса:
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16-летний Купер Флэгг сыграл один на один с претендентом на топ-3 выбора драфта НБА — 2024
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