Стефен Карри — о 16-летнем Купере Флэгге: он играет почти что в стиле НБА

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу перспективного 16-летнего форварда Купера Флэгга.
«Очевидно, он может показывать свой атлетизм и базовые навыки, но я видел, что он не торопится на площадке со всем этим, а для старшеклассников это редкость, так как большая часть ребят старается показать свою быстроту и атлетизм — они на это и полагаются. Купер же, в свою очередь, играет почти в стиле НБА, и ему лишь 16 лет», — заявил Карри на канале SLAM NBA в YouTube.
Напомним, в декабре 2024 года на первом курсе колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, его переход не имеет никаких преград с точки зрения соблюдения правил и игрок сможет подать заявку на участие в драфте НБА.
Ожидалось, что Купер Флэгг в предстоящем сезоне продолжит выступать за академию колледжа Монверде, но игрок принял решение перейти из школьного баскетбола в студенческий уже сейчас.
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