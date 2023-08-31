16-летний Купер Флэгг сыграл один на один с претендентом на топ-3 выбора драфта НБА — 2024

Молодой перспективный форвард Купер Флэгг, который предварительно примет участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, сыграл один на один с форвардом Матасом Бузелисом, претендующим на попадание в первую тройку драфта НБА 2024 года.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях персонального тренера Криса Брикли, который также известен тем, что работает со звёздными баскетболистами НБА.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Напомним, в декабре 2024 года на первом курсе колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, его переход не имеет никаких преград с точки зрения нарушения правил и игрок сможет подать заявку на участие в драфте НБА.

Ожидалось, что Купер Флэгг в предстоящем сезоне продолжит выступать за академию колледжа Монверде, но игрок принял решение перейти из школьного баскетбола в студенческий уже сейчас.

Тем временем 18-летний Матас Бузелис в конце мая объявил о том, что в сезоне-2023/2024 будет выступать за команду Лиги развития НБА «Игнайт».