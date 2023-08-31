16-летний Купер Флэгг сыграл один на один с претендентом на топ-3 выбора драфта НБА — 2024

Молодой перспективный форвард Купер Флэгг, который предварительно примет участие в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, сыграл один на один с форвардом Матасом Бузелисом, претендующим на попадание в первую тройку драфта НБА 2024 года.
Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях персонального тренера Криса Брикли, который также известен тем, что работает со звёздными баскетболистами НБА.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».
Напомним, в декабре 2024 года на первом курсе колледжа Куперу исполнится 18 лет, таким образом, его переход не имеет никаких преград с точки зрения нарушения правил и игрок сможет подать заявку на участие в драфте НБА.
Ожидалось, что Купер Флэгг в предстоящем сезоне продолжит выступать за академию колледжа Монверде, но игрок принял решение перейти из школьного баскетбола в студенческий уже сейчас.
Тем временем 18-летний Матас Бузелис в конце мая объявил о том, что в сезоне-2023/2024 будет выступать за команду Лиги развития НБА «Игнайт».
- 31 августа 2023
-
02:00
-
01:55
-
00:56
-
00:46
-
00:37
- 30 августа 2023
-
23:59
-
23:51
-
23:33
-
23:05
-
22:54
-
22:26
-
21:57
-
21:09
-
21:00
-
20:57
-
20:47
-
19:47
-
19:18
-
18:51
-
18:10
-
18:01
-
17:44
-
17:26
-
16:33
-
16:23
-
16:07
-
16:02
-
15:55
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
14:47
-
14:05
-
13:52
-
13:26