Споэльстра: сборные на ЧМ играют много лет вместе, мы собрали команду за шесть недель

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра, входящий в тренерский штаб Стива Керра в национальной команде США, рассказал о различиях между играми НБА и ФИБА.
«Игра отличается. С самого первого дня тренировочного лагеря Стив проделал огромную работу, пытаясь подготовить всех к правилам, небольшим отличиям, к тому, как проходит судейство, к тому, что игры короче, темп может быть другим, а владение мячом значит гораздо больше. Нет трёх защитных секунд, но наши ребята принимают это как вызов.
Нужно находить разные решения для разных задач. Не всегда можно играть в том стиле, в котором хочется. Обе команды будут проводить разведку; мы хотели бы играть в скоростной баскетбол и с открытыми зонами.
Команды здесь имеют большой опыт совместной игры в течение нескольких лет, мы же пытаемся собрать команду за шесть недель. В конечном счёте есть две корзины, один мяч и нужно найти способ победить соперника», — приводит слова Споэльстры Eurohoops.
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