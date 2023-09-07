Марьянович показал отличную форму перед новым сезоном НБА
Поделиться
Центровой «Хьюстон Рокетс» Бобан Марьянович опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал свою актуальную физическую форму перед новым сезоном НБА.
Марьянович в нынешнем сезоне провёл за «Хьюстон» 17 матчей, набирая в среднем 2,8 очка и делая 1,5 передачи. Баскетболист выступает в НБА с сезона-2015/2016. За это время серб побывал в таких клубах, как «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Сиксерс», «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс». Марьянович является любимцем публики и одним из самых высоких игроков лиги. Его рост составляет 222 см. Больше только у Тако Фолла из «Бостон Селтикс».
Комментарии
- 7 сентября 2023
-
12:57
-
12:20
-
11:59
-
11:31
-
10:59
-
10:12
-
10:04
-
09:56
-
09:43
-
09:37
-
09:25
-
09:14
-
08:55
-
08:44
-
08:36
-
08:27
-
08:18
-
08:07
-
08:00
-
07:59
-
07:46
-
03:45
-
01:16
-
00:59
- 6 сентября 2023
-
23:55
-
23:37
-
22:53
-
22:19
-
21:59
-
21:14
-
21:03
-
20:33
-
20:22
-
19:43
-
19:27
Партнерский контент