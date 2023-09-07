Марьянович показал отличную форму перед новым сезоном НБА

Центровой «Хьюстон Рокетс» Бобан Марьянович опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал свою актуальную физическую форму перед новым сезоном НБА.

Марьянович в нынешнем сезоне провёл за «Хьюстон» 17 матчей, набирая в среднем 2,8 очка и делая 1,5 передачи. Баскетболист выступает в НБА с сезона-2015/2016. За это время серб побывал в таких клубах, как «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Сиксерс», «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс». Марьянович является любимцем публики и одним из самых высоких игроков лиги. Его рост составляет 222 см. Больше только у Тако Фолла из «Бостон Селтикс».