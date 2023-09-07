Сборная Латвии обыграла Италию в полуфинале за 5–8 места на ЧМ-2023

На стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился полуфинал за 5–8 места чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Латвии и Италии. Победу одержали латвийцы со счётом 87:82.

Самым результативным игроком встречи стал Андрей Гражулис, который записал в свой актив 28 очков. У итальянцев наилучшую статистику продемонстрировал Луиджи Датоме — 20 очков.

Чемпионат мира продлится до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.