Сборная Латвии обыграла Италию в полуфинале за 5–8 места на ЧМ-2023
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На стадионе «Молл оф Азия-Арена» на Филиппинах завершился полуфинал за 5–8 места чемпионата мира — 2023, в котором встречались сборные Латвии и Италии. Победу одержали латвийцы со счётом 87:82.
Самым результативным игроком встречи стал Андрей Гражулис, который записал в свой актив 28 очков. У итальянцев наилучшую статистику продемонстрировал Луиджи Датоме — 20 очков.
Чемпионат мира продлится до 10 сентября. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
ЧМ-2023 (м) . За 5-8 места
07 сентября 2023, четверг. 11:45 МСК
Италия
Окончен
82 : 87
Латвия
Италия: Датоме - 20, Тонут - 11, Мелли - 11, Списсу - 10, Риччи - 8, Прочида - 8, Пайола - 5, Спаньоло - 4, Полонара - 4, Диуф - 1, Фонтеккио, Северини
Латвия: Гражулис - 28, Шкеле - 12, Жагар - 10, Дав. Бертанс - 9, Куруц - 9, Страутиньш - 7, Шмитс - 6, Куруц - 4, Зорикс - 2, Дайр. Бертанс, Чаварс, Пасечникс
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