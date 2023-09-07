Каким будет финал чемпионата мира — 2023?

Завтра, 8 сентября, пройдут матчи полуфинала чемпионата мира по баскетболу, благодаря которым определятся участники финала.
В 11:45 мск встретятся сборные Сербии и Канады. В 15:40 сыграют немцы и американцы. Кто из них выйдет в финал? Какая пара встретится в решающем матче?
На своём пути сербы сначала стали первыми в группе B на первом этапе турнира, а затем вторыми в группе I на второй стадии. В четвертьфинале сербы одолели литовцев со счётом 87:68.
Канадцы, в свою очередь, занимала первое место в группах на обеих стадиях, а в четвертьфинале обыграли словенцев со счётом 100:89.
Немцы также занимали первые места в группах, а затем в концовке одолели латвийцев со счётом 81:79.
Сборная США на своём пути потерпела одно поражение — на втором этапе против литовцев. Во всех остальных играх фавориты турнира уверенно побеждали.
- 7 сентября 2023
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