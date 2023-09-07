ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 7 сентября, турнирная таблица
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Сегодня, 7 сентября, прошли полуфинальные матчи в рамках борьбы за 5-8-е места. Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей.
Чемпионат мира по баскетболу — 2023. 7 сентября, полуфиналы в борьбе за 5-8-е места
Латвия — Италия — 87:82.
Литва — Словения — 100:84.
Таким образом, латвийцы и литовцы разыграют пятое место, а словенцы и итальянцы седьмое.
Среди ярких индивидуальных перформансов сегодня можно отметить игру форварда сборной Латвии Андрея Гражулиса. На его счету сегодня 28 очков и шесть подборов.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
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