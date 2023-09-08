«Финал четырёх» Евролиги в 2025 году отдадут Барселоне

Хозяином «Финала четырёх» Евролиги-2025 станет Барселона, сообщил в «твиттере» журналист Марк Мундет. По данным источника, условия проведения соревнования уже согласованы, Евролиге и организаторам осталось лишь поставить подписи под соглашением. Местное правительство также одобрило проведение турнира.

При этом до конца неясно, на какой арене пройдёт «Финал четырёх». Ожидается, что к тому моменту будет завершено строительство новой арены «Ноу Палау Блауграна». Она станет домашней для команд «Барселоны» по баскетболу, гандболу и мини-футболу. Этот обновлённый спорткомплекс рядом с «Камп Ноу» также включает гостиницу и тренировочный центр. Строительство «Ноу Палау Блауграна» обойдётся в € 420 млн. Максимальная вместимость арены составит 12 500 зрителей, на баскетбольных матчах — 10 тыс.

«Финал четырёх» Евролиги в 2024 году примет Берлин.