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Джинобили восторженно отреагировал на игру Богдановича в полуфинале чемпионата мира

Джинобили восторженно отреагировал на игру Богдановича в полуфинале чемпионата мира
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Сегодня, 8 сентября, проходят полуфинальные матчи чемпионата мира по баскетболу. В первом полуфинальном матче встречаются сборные Канады и Сербии. По итогам трёх четвертей счёт в пользу европейской сборной — 75:63.

Легендарный аргентинский баскетболист, олимпийский чемпион 2004 года Ману Джинобили, выступавший в НБА за «Сан-Антонио Спёрс», отреагировал в своих социальных сетях на выступления игрока сборной Сербии Богдана Богдановича, набравшего за три четверти 16 очков и отдавшего три результативные передачи.

«Богданович. Браво», — написал Джинобили в своём «твиттере».

ЧМ-2023 (м) . 1/2 финала
08 сентября 2023, пятница. 11:45 МСК
Сербия
Окончен
95 : 86
Канада
Сербия: Богданович - 23, Добрич - 16, Милутинов - 16, Гудурич - 12, Аврамович - 10, Йович - 8, Маринкович - 4, Давидовац - 4, Йович - 2, Петрушев, Ристич, Симанич
Канада: Барретт - 23, Брукс - 16, Гилджес-Александер - 15, Александер-Уолкер - 10, Олиник - 9, Пауэлл - 5, Иди - 5, Дорт - 3, Эджим, Александер, Скрабб, Белл-Хайнс

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.

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