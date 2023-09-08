Джинобили восторженно отреагировал на игру Богдановича в полуфинале чемпионата мира

Сегодня, 8 сентября, проходят полуфинальные матчи чемпионата мира по баскетболу. В первом полуфинальном матче встречаются сборные Канады и Сербии. По итогам трёх четвертей счёт в пользу европейской сборной — 75:63.

Легендарный аргентинский баскетболист, олимпийский чемпион 2004 года Ману Джинобили, выступавший в НБА за «Сан-Антонио Спёрс», отреагировал в своих социальных сетях на выступления игрока сборной Сербии Богдана Богдановича, набравшего за три четверти 16 очков и отдавшего три результативные передачи.

«Богданович. Браво», — написал Джинобили в своём «твиттере».

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.