Лу Дорт: Богданович хороший игрок, мы серьёзно отнесёмся к заданию

Игрок сборной Канады Лу Дорт высказался о поставленных и выполненных целях команды на чемпионат мира, а также рассказал, что со всей серьёзностью отнесётся к лидеру сербов Богдану Богдановичу.

«Наша первоочередная цель была квалифицироваться на Олимпиаду, а уже вторая цель — выиграть этот турнир, и у нас есть хороший шанс сделать это. Первую цель мы выполнили, осталось выиграть медаль, желательно золотую.

Богданович отличный «шутер», хороший игрок, я играл против него пару раз в НБА. Мне и Диллону Бруксу предстоит серьёзно отнестись к заданию, мы знаем, что делать», — приводит слова Дорта портал Eurohoops.

Матч между Канадой и Сербией пройдёт сегодня, 8 сентября, в 11:45 мск. Другой полуфинальный матч между США и Германией начнётся в 15:40.