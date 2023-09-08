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Лу Дорт: Богданович хороший игрок, мы серьёзно отнесёмся к заданию

Лу Дорт: Богданович хороший игрок, мы серьёзно отнесёмся к заданию
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Игрок сборной Канады Лу Дорт высказался о поставленных и выполненных целях команды на чемпионат мира, а также рассказал, что со всей серьёзностью отнесётся к лидеру сербов Богдану Богдановичу.

«Наша первоочередная цель была квалифицироваться на Олимпиаду, а уже вторая цель — выиграть этот турнир, и у нас есть хороший шанс сделать это. Первую цель мы выполнили, осталось выиграть медаль, желательно золотую.

Богданович отличный «шутер», хороший игрок, я играл против него пару раз в НБА. Мне и Диллону Бруксу предстоит серьёзно отнестись к заданию, мы знаем, что делать», — приводит слова Дорта портал Eurohoops.

Матч между Канадой и Сербией пройдёт сегодня, 8 сентября, в 11:45 мск. Другой полуфинальный матч между США и Германией начнётся в 15:40.

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