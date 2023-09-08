Ингрэм пропустит полуфинальный матч с Германией из-за болезни

Накануне полуфинального матча чемпионата мира по баскетболу между сборными США и Германии стало известно, что звёздный форвард сборной США и «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм не сможет принять участие в нём.

Согласно сообщению Clutch Points, отсутствие американца связано с респираторной болезнью. Отметим, что в победной четвертьфинальной игре со сборной Италии (100:63) Ингрэм внёс немаловажный вклад в успех команды, проведя на площадке более 16 минут и набрав восемь очков.

Напомним, ранее стал известен первый участник финала чемпионата мира — 2023, им стала сборная Сербии, одолевшая соперников из Канады со счётом 95:86.

Игра между США и Германией начнётся сегодня, 8 сентября, в 15:40 мск.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Испании.