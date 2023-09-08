Бут: люди вроде меня и Грайнер порой расплачиваются за то, что политики играют в шахматы

Российский предприниматель Виктор Бут заявил, что сочувствует американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которую приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу о контрабанде наркотических средств после задержания в аэропорту «Шереметьево». Позднее, в декабре 2022 года, Грайнер обменяли на Бута, который в 2012 году был осуждён в США на 25 лет.
«Конечно, мне жаль любого человека, которого используют в качестве пешки, независимо от того, совершил он что-то или нет. Публичность — фактор, который увеличивает проблему, и она может убить тебя, если ты недостаточно силён, чтобы пережить это.
Люди вроде нас с ней порой платят цену за то, что политики играют в шахматы на этой большой шахматной доске, которую они называют геополитикой», – приводит слова Бута ESPN US.
- 8 сентября 2023
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