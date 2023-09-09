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Кариниаускас стал вторым игроком в истории ЧМ с 0 очков и 10 передачами за матч

Кариниаускас стал вторым игроком в истории ЧМ с 0 очков и 10 передачами за матч
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Защитник сборной Литвы Вайдас Кариниаускас стал вторым баскетболистом в истории чемпионатов мира по баскетболу, который не набрал ни одного очка за игру, но при этом сделал не менее 10 результативных передач, сообщил в «твиттере» журналист Донатас Урбонас.

Это произошло в матче балтийской сборной против Словении в турнире за пятое-восьмое места. Литва одержала победу со счётом 100:84, а на счету Кариниаускаса оказалось 0 очков и 10 передач.

До этого такое удавалось только защитнику сборной Аргентины Марсело Миланесио на чемпионате мира 1994 года. В матче утешительного турнира за 9-16-е места против Египта он набрал 0 очков, но сделал 11 результативных передач. В той игре Аргентина одержала победу со счётом 91:66.

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