Словения переиграла Италию в матче за 7-е место ЧМ благодаря дабл-даблу Дончича

На стадионе «Молл оф Азия-Арена» в городе Пасай (Филиппины) завершился матч за седьмое место чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Италии и Словении. Счёт встречи — 89:85 в пользу словенской сборной.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич, набравший 29 очков, десять подборов и восемь передач.

Накануне определились финалисты турнира. В решающем матче за титул чемпионов мира поспорят сборные Сербии и Германии. В матче за бронзовые медали встретятся США и Канада.

Чемпионат мира впервые проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании.