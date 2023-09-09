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Словения переиграла Италию в матче за 7-е место ЧМ благодаря дабл-даблу Дончича

Словения переиграла Италию в матче за 7-е место ЧМ благодаря дабл-даблу Дончича
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На стадионе «Молл оф Азия-Арена» в городе Пасай (Филиппины) завершился матч за седьмое место чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Италии и Словении. Счёт встречи — 89:85 в пользу словенской сборной.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич, набравший 29 очков, десять подборов и восемь передач.

Накануне определились финалисты турнира. В решающем матче за титул чемпионов мира поспорят сборные Сербии и Германии. В матче за бронзовые медали встретятся США и Канада.

Чемпионат мира впервые проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании.

ЧМ-2023 (м). Календарь
ЧМ-2023 (м). Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . За 7-е место
09 сентября 2023, суббота. 11:45 МСК
Италия
Окончен
85 : 89
Словения
Италия: Списсу - 3, Фонтеккио - 3, Мелли - 2, Тонут, Риччи, Спаньоло, Полонара, Диуф, Северини, Прочида, Пайола, Датоме
Словения: Тоби - 4, Самар, Николич, Препелич, Блажич, Хроват, Димец, Зоран Драгич, Препелич, Глас, Чебашек, Дончич
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