Джабари Паркер: «Барселона» могла бы быть конкурентоспособной в НБА

Новичок «Барселоны» тяжёлый форвард Джабари Паркер заявил, что каталонский клуб смог бы быть конкурентоспособным в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Могла ли «Барселона» играть в НБА? Определённо. У нас есть несколько важных игроков, которые выступали там, например, я, Томаш Саторански или Вилли Эрнангомес. Мы получили бесценный опыт после многих лет игры там на самом высоком уровне. Думаю, мы были бы конкурентоспособными», — приводит слова Паркера Fadeaway World.

28-летний Паркер присоединился к каталонскому клубу минувшим летом после восьми сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации.

В минувшем сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании и вышла в «Финал четырёх» Евролиги, где проиграла оба матча.