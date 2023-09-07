Миротич — о переходе в «Милан»: искал команду, способную выйти в «Финал четырёх» Евролиги

Форвард Никола Миротич прокомментировал свой переход в «Милан».

«Я хотел перейти в команду, способную выйти в «Финал четырёх» Евролиги. В «Милане» собраны отличные игроки, есть опытные ветераны и отличный тренер. Также для меня это идеальный город для жизни. Моей семье и детям тоже комфортно в Милане. Я здесь всего десять дней, но впечатлён клубом — тем, насколько он хорош. Как много здесь людей, усердно работающих, чтобы показать себя с лучшей стороны. Это самый близкий уровень к клубу НБА, который я видел в своей карьере.

Мессина? Это человек, за которого я готов бороться, соревноваться и побеждать. Когда я был ребёнком, пытаясь пробиться в первую команду «Реала», он дал мне шанс. Он сказал мне усердно работать и быть готовым к тому дню, когда появится возможность сыграть. Мы всегда были с ним на связи, общались, когда были в НБА. Я считаю, что он один из двух-трёх лучших тренеров Европы. Меня не покидало ощущение, что наша совместная работа ещё не окончена, поэтому я рад, что могу снова сыграть под его руководством сейчас, когда мне 32 года», — приводит слова Миротича Sport.es.