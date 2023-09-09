Кто впервые в своей истории станет чемпионом мира по баскетболу?

Завтра, 10 сентября, состоится финальный матч чемпионата мира между сборными Сербии и Германии. Обе национальные команды ни разу не выигрывали этот турнир, а значит, в любом случае завтра у ЧМ пополнится список победителей.

Кто же выиграет матч? Предлагаем вам выразить своё мнение в опросе.

На своём пути в плей-офф сербы в четвертьфинале оказались сильнее сборной Литвы со счётом 87:68, а затем в полуфинале обыграли канадцев — 95:86. Германия, в свою очередь, обыграла сборную Латвии на стадии четвертьфинала со счётом 81:70, а затем сенсационно оказалась сильнее американцев — 113:111.

Помимо финала, завтра состоится матч за третье место между Канадой и США. 10 сентября станет заключительным днём турнира.