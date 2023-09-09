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Мориц Вагнер — после победы над США: не хочу думать о Сербии, хочу насладиться моментом

Мориц Вагнер — после победы над США: не хочу думать о Сербии, хочу насладиться моментом
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Форвард сборной Германии Мориц Вагнер высказался после победы над США (113:111) в полуфинале чемпионата мира по баскетболу.

«Мы должны были быть бесстрашными и голодными, играть агрессивно. Это самая крупная победа в истории немецкого баскетбола.

Игра Обста? Я не особо удивлён. Я ранее сказал ему, что он не умеет играть левой рукой, а он забил левой рукой в ​​матче с Латвией, и мне пришлось заткнуться.

Матч с Сербией? Да, мы должны говорить не только о победе над США. У нас отличная группа игроков. Это очень много значит для немецкого баскетбола, но я не хочу сейчас слишком много думать о Сербии, хочу насладиться моментом победы», — приводит слова Вагнера Eurohoops.

Германия впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира по баскетболу.

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