«Это начало большого соперничества». Игроки сборной США высказались о матче с Канадой

Игроки сборной США Тайриз Халибёртон и Остин Ривз поделились ожиданиями от матча за бронзовые медали чемпионата мира — 2023 со сборной Канады.

«Они не выигрывали медалей с 1930-х годов, поэтому они уже ждут нас. Думаю, что наши страны будут ожидать встречи друг с другом в ближайшие годы. Так что, похоже, это своего рода начало большого соперничества», — приводит слова Халибёртона ESPN US.

«Осталась ли у нас мотивация на матч за третье место? Я не могу говорить за всех остальных, но я каждый раз выхожу и играю с той же самоотдачей и с той же концентрацией на победе. Неважно, будет ли это игра пять на пять на тренировке, финал или матч за третье место», — добавил Ривз.

Матч за третье место чемпионата мира — 2023 пройдёт завтра, 10 сентября, начало — в 11:30 мск.