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«Твиттер» ФИБА: перед полуфиналами вы все писали: «Мы хотим США – Канада». Вот, пожалуйста

«Твиттер» ФИБА: перед полуфиналами вы все писали: «Мы хотим США – Канада». Вот, пожалуйста
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Медиаслужба Международная федерация баскетбола (ФИБА) иронично отреагировала на факт того, что сборные США и Канады не выступят в финале чемпионата мира – 2023. Эти команды считались фаворитами соревнований.

«Перед полуфиналами вы все в комментариях писали: «Мы хотим США – Канада». Вот, пожалуйста», — написали в официальном аккаунте ФИБА в «Твиттере».

Напомним, в полуфинальном матче американцы сенсационно проиграли команде Германии со счётом 113:110. В другом матче этой стадии сборная Канады со счётом 86:95 проиграла команде Сербии.

Чемпионат мира проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Отметим, что действующие чемпионы мира, команда Испании на текущем первенстве не сумела выйти в плей-офф. Команда заняла третье место в группе L, где также выступали сборные Латвии и Бразилии.

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