Латвия разгромила Литву в матче за пятое место на ЧМ по баскетболу

На стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) завершился матч за пятое место мужского чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Латвии и Литвы. Встреча завершилась со счётом 98:63 (28:20, 21:18, 28:9, 21:16) в пользу сборной Латвии.

Накануне определились финалисты турнира. В решающем матче за титул чемпионов мира поспорят сборные Сербии и Германии. В матче за бронзовые медали встретятся США и Канада.

Чемпионат мира впервые проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании.