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Латвия разгромила Литву в матче за пятое место на ЧМ по баскетболу

Латвия разгромила Литву в матче за пятое место на ЧМ по баскетболу
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На стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) завершился матч за пятое место мужского чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались национальные команды Латвии и Литвы. Встреча завершилась со счётом 98:63 (28:20, 21:18, 28:9, 21:16) в пользу сборной Латвии.

Накануне определились финалисты турнира. В решающем матче за титул чемпионов мира поспорят сборные Сербии и Германии. В матче за бронзовые медали встретятся США и Канада.

Чемпионат мира впервые проходит сразу в трёх странах: в Индонезии, Японии и на Филиппинах. Соревнования будут продолжаться до 10 сентября. Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Испании.

ЧМ-2023 (м). Календарь
ЧМ-2023 (м). Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . За 5-е место
09 сентября 2023, суббота. 15:30 МСК
Латвия
Окончен
98 : 63
Литва
Латвия: Куруц, Дав. Бертанс, Дайр. Бертанс, Шмитс, Страутиньш, Чаварс, Шкеле, Гражулис, Пасечникс, Куруц, Жагар, Зорикс
Литва: Нормантас, Седекерскис, Браздейкис, Малдунас, Йокубайтис, Валанчюнас, Кузминскас, Мотеюнас, Бендзюс, Кариниускас, Димша, Сирвидис
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Новости. Баскетбол
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