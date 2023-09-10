«Портленд» заключит контракт с девятым номером драфта НБА 2018 года

«Портленд Трэйл Блэйзерс» и лёгкий форвард Кевин Нокс достигли соглашения по поводу подписания однолетнего контракта. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

24-летний Нокс провёл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) пять сезонов. За этот период форвард заработал суммарно $ 24,20 млн. Баскетболист успел поиграть за четыре разные команды — «Нью-Йорк Никс», «Детройт Пистонс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Атланта Хоукс».

В минувшем регулярном сезоне Нокс в составе «Детройта» и «Портленда» принял участие в 63 матчах, набирая в среднем 6,6 очка, 2,8 подбора и 0,5 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 45,8, трёхочковых — 34,9.

Кевин перед драфтом НБА 2018 года считался одним из лучших проспектов. Однако в «Нью-Йорке» главного тренера Тома Тибодо, который в итоге принял решение выбрать игрока под общим девятым номером, за четыре сезона проводил на площадке в среднем 20 минут.

В сезоне-2018/2019 форвард отыгрывал 28,8 минуты в среднем, затем наблюдались существенные снижения — 17,9 минуты (сезон-2019/2020), 11 минут (сезон-2020/2021) и 8,5 минуты (сезон-2021/2022) соответственно.