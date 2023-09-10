Тайваньский поклонник выбежал на бейсбольное поле, чтобы обняться с чемпионом НБА

Лёгкий форвард, один из лидеров «Денвер Наггетс» Майкл Портер, который на днях прибыль на Тайвань для участия в различных благотворительных мероприятиях, оказался в забавной ситуации.
Так, перед тем, как совершить символичный бросок для бейсбольной команды CTBC Brothers, Майкл Портер оказался в объятиях, как выяснилось, неизвестного поклонника. После чего вмешалась служба безопасности, чтобы остановить мужчину.
Фанат выбежал на поле, чтобы обнять Майкла Портера:
В минувшем розыгрыше плей-офф 25-летний форвард принял участие в 20 матчах, набирая в среднем 13,4 очка, 8,1 подбора и 1,6 передачи при общем 42,3% реализации бросков с игры, 35,1% — трёхочковых.
Таким образом, Портер помог «Денверу» выиграть финальную серию у «Майами Хит» со счётом 4-1. Действующий контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027.
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