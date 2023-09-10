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Трое баскетболистов сборной США пропустят матч за третье место с Канадой

Трое баскетболистов сборной США пропустят матч за третье место с Канадой
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Сегодня, 10 сентября, в 11:30 мск на чемпионате мира по баскетболу — 2023, помимо финального матча, состоится игра за третье место между двумя североамериканскими сборными — США и Канадой.

Помимо Брэндона Ингрэма, пропускавшего проигранный полуфинал с Германией (113:111), игру с Канадой пропустят Паоло Банкеро и Джарен Джексон. Причина та же, что и у Ингрэма — медицинская, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Так же, как и финал чемпионата мира, матч за третье место состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины). Соперники сборной США — канадцы — в полуфинале проиграли сборной Сербии (95:86).

Действующими чемпионами мира является сборная Испании, победившая Аргентину четыре года назад. Бронзовые медали на том первенстве завоевала сборная Франции.

Следить за матчами:
США — Канада в финале? Нет, это будет матч за третье место! Итоги дня на ЧМ-2023
США — Канада в финале? Нет, это будет матч за третье место! Итоги дня на ЧМ-2023
ЧМ-2023 (м) . За 3-е место
10 сентября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
США
3-я четверть
65 : 70
Канада
США: Портис - 10, Ривз - 10, Эдвардс - 9, Брансон - 9, Харт - 7, Бриджес - 4, Кесслер - 4, Джонсон - 3, Халибёртон, Ингрэм, Банкеро, Джексон
Канада: Брукс - 21, Гилджес-Александер - 11, Дорт - 8, Барретт - 8, Олиник - 5, Эджим - 3, Пауэлл - 2, Александер-Уолкер, Александер, Иди, Скрабб, Белл-Хайнс
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