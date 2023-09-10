Трое баскетболистов сборной США пропустят матч за третье место с Канадой

Сегодня, 10 сентября, в 11:30 мск на чемпионате мира по баскетболу — 2023, помимо финального матча, состоится игра за третье место между двумя североамериканскими сборными — США и Канадой.
Помимо Брэндона Ингрэма, пропускавшего проигранный полуфинал с Германией (113:111), игру с Канадой пропустят Паоло Банкеро и Джарен Джексон. Причина та же, что и у Ингрэма — медицинская, сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.
Так же, как и финал чемпионата мира, матч за третье место состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины). Соперники сборной США — канадцы — в полуфинале проиграли сборной Сербии (95:86).
Действующими чемпионами мира является сборная Испании, победившая Аргентину четыре года назад. Бронзовые медали на том первенстве завоевала сборная Франции.
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