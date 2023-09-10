Шей Гилджес-Александер эффектным движением положил Микала Бриджеса на лопатки

На данный момент проходит один из заключительных матчей чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Сборная США борется со сборной Канады в игре за третье место. На момент написания новости счёт — 124:115 в пользу канадского коллектива.

Звёздный разыгрывающий сборной Канады Шей Гилджес-Александер во время дополнительного времени издевательски положил лёгкого форварда сборной США Микала Бриджеса на лопатки и забросил трёхочковый бросок.

Напомним, финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 между сборными Германии и Сербии состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) сегодня, 10 сентября (15:40 мск).

Ранее Никил Александер-Уолкер рассказал, как ему и его двоюродному брату Шею Гилджес-Александеру удалось успешно адаптироваться к правилам ФИБА.