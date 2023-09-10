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Шей Гилджес-Александер эффектным движением положил Микала Бриджеса на лопатки

Шей Гилджес-Александер эффектным движением положил Микала Бриджеса на лопатки
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На данный момент проходит один из заключительных матчей чемпионата мира по баскетболу 2023 года. Сборная США борется со сборной Канады в игре за третье место. На момент написания новости счёт — 124:115 в пользу канадского коллектива.

ЧМ-2023 (м) . За 3-е место
10 сентября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
США
Окончен
118 : 127
ОТ
Канада
США: Эдвардс - 24, Ривз - 23, Бриджес - 19, Портис - 14, Брансон - 13, Харт - 10, Халибёртон - 6, Кесслер - 6, Джонсон - 3, Ингрэм, Банкеро, Джексон
Канада: Брукс - 39, Гилджес-Александер - 31, Барретт - 23, Дорт - 11, Олиник - 11, Александер-Уолкер - 5, Пауэлл - 4, Эджим - 3, Александер, Иди, Скрабб, Белл-Хайнс

Звёздный разыгрывающий сборной Канады Шей Гилджес-Александер во время дополнительного времени издевательски положил лёгкого форварда сборной США Микала Бриджеса на лопатки и забросил трёхочковый бросок.

Напомним, финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023 между сборными Германии и Сербии состоится на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) сегодня, 10 сентября (15:40 мск).

Ранее Никил Александер-Уолкер рассказал, как ему и его двоюродному брату Шею Гилджес-Александеру удалось успешно адаптироваться к правилам ФИБА.

Мнение о правилах ФИБА:
Брат Шея Гилджес-Александера рассказал об адаптации к правилам ФИБА
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