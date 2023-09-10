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Тренер сборной США прокомментировал результат своей команды на ЧМ-2023

Тренер сборной США прокомментировал результат своей команды на ЧМ-2023
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Стивен Керр, совмещающий работу главным тренером «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу, прокомментировал выступление американской национальной команды на чемпионате мира — 2023, на котором американцы заняли четвёртое место, уступив в полуфинале сборной Германии (113:111) и в матче за третье место сборной Канады (127:118 ОТ).

«Мы провалили этот турнир, эти команды действительно хороши», — приводит слова Керра в своём «твиттере» баскетбольный обозреватель Арис Баркас.

Последняя игра сборной США на этом чемпионате мира состоялась сегодня на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае, Филиппины. Там же сегодня пройдёт и решающий матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, финал между сборными Сербии и Германии.

ЧМ-2023 (м) . За 3-е место
10 сентября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
США
Окончен
118 : 127
ОТ
Канада
США: Эдвардс - 24, Ривз - 23, Бриджес - 19, Портис - 14, Брансон - 13, Харт - 10, Халибёртон - 6, Кесслер - 6, Джонсон - 3, Ингрэм, Банкеро, Джексон
Канада: Брукс - 39, Гилджес-Александер - 31, Барретт - 23, Дорт - 11, Олиник - 11, Александер-Уолкер - 5, Пауэлл - 4, Эджим - 3, Александер, Иди, Скрабб, Белл-Хайнс
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У Канады бронза! США снова без медалей. Ждём финал! ЧМ-2023 по баскетболу — LIVE
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У Канады бронза! США снова без медалей. Ждём финал! ЧМ-2023 по баскетболу — LIVE
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