Тренер сборной США прокомментировал результат своей команды на ЧМ-2023

Стивен Керр, совмещающий работу главным тренером «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США по баскетболу, прокомментировал выступление американской национальной команды на чемпионате мира — 2023, на котором американцы заняли четвёртое место, уступив в полуфинале сборной Германии (113:111) и в матче за третье место сборной Канады (127:118 ОТ).

«Мы провалили этот турнир, эти команды действительно хороши», — приводит слова Керра в своём «твиттере» баскетбольный обозреватель Арис Баркас.

Последняя игра сборной США на этом чемпионате мира состоялась сегодня на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае, Филиппины. Там же сегодня пройдёт и решающий матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, финал между сборными Сербии и Германии.