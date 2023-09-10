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Диллон Брукс установил рекорд результативности в медальных матчах чемпионатов мира

Диллон Брукс установил рекорд результативности в медальных матчах чемпионатов мира
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Канадский баскетболист, лёгкий форвард Диллон Брукс установил новый рекорд чемпионатов мира по баскетболу. В сегодняшнем матче за третье место между сборными США и Канады, завершившемся победой Канады (127:118 ОТ), Брукс набрал 39 очков, что стало наибольшим количеством в истории медальных матчей на чемпионатах мира.

Звёздный игрок сборной Канады и «Хьюстон Рокетс» смог реализовать 7 из 8 бросков из-за дуги, 5 из 10 со средней дистанции и 8 из 10 со штрафной отметки. Помимо этого, Брукс совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач.

В среднем самым результативным для Брукса в регулярном чемпионате НБА стал сезон-2021/2022, в котором он в составе «Мемфис Гриззлиз» набирал 18,4 очка.

Сегодня, 10 сентября, пройдёт и решающий матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, финал между сборными Сербии и Германии, который начнётся в 15:40 мск.

ЧМ-2023 (м) . За 3-е место
10 сентября 2023, воскресенье. 11:30 МСК
США
Окончен
118 : 127
ОТ
Канада
США: Эдвардс - 24, Ривз - 23, Бриджес - 19, Портис - 14, Брансон - 13, Харт - 10, Халибёртон - 6, Кесслер - 6, Джонсон - 3, Ингрэм, Банкеро, Джексон
Канада: Брукс - 39, Гилджес-Александер - 31, Барретт - 23, Дорт - 11, Олиник - 11, Александер-Уолкер - 5, Пауэлл - 4, Эджим - 3, Александер, Иди, Скрабб, Белл-Хайнс
Мнение о Бруксе:
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