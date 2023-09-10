Диллон Брукс установил рекорд результативности в медальных матчах чемпионатов мира

Канадский баскетболист, лёгкий форвард Диллон Брукс установил новый рекорд чемпионатов мира по баскетболу. В сегодняшнем матче за третье место между сборными США и Канады, завершившемся победой Канады (127:118 ОТ), Брукс набрал 39 очков, что стало наибольшим количеством в истории медальных матчей на чемпионатах мира.

Звёздный игрок сборной Канады и «Хьюстон Рокетс» смог реализовать 7 из 8 бросков из-за дуги, 5 из 10 со средней дистанции и 8 из 10 со штрафной отметки. Помимо этого, Брукс совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач.

В среднем самым результативным для Брукса в регулярном чемпионате НБА стал сезон-2021/2022, в котором он в составе «Мемфис Гриззлиз» набирал 18,4 очка.

Сегодня, 10 сентября, пройдёт и решающий матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, финал между сборными Сербии и Германии, который начнётся в 15:40 мск.