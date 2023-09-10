Германия впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу

Сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира.
До этого национальная команда Германии лишь однажды завоевала бронзовые медали. Это произошло на турнире в 2002 году.
Напомним, сегодня, 10 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) завершился финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные Германии и Сербии. Победу в матче праздновали немецкие баскетболисты — 83:77.
Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очков.
Немцы выиграли все восемь матчей на чемпионате. Сербы до финала один раз оступились: на групповом этапе команда не справилась со сборной Италии — 76:78.
- 10 сентября 2023
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