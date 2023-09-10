Деннис Шрёдер стал самым ценным игроком чемпионата мира по баскетболу — 2023

По окончании финала чемпионата мира по баскетболу — 2023 лидер сборной Германии Деннис Шрёдер был удостоен награды самому ценному игроку турнира.

Награду вручил знаменитый американский баскетболист Кармело Энтони.

Шрёдер стал вторым немецким MVP в истории чемпионатов мира после Дирка Новицки в 2002-м (это был последний раз, когда MVP дали не победителю турнира).

Стоит отметить, что сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира.

До этого национальная команда Германии лишь однажды завоевала бронзовые медали. Это произошло на турнире в 2002 году.

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очков.

Немцы выиграли все восемь матчей на чемпионате. Сербы до финала один раз оступились: на групповом этапе команда не справилась со сборной Италии — 76:78.