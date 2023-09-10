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Названа символическая пятёрка чемпионата мира по баскетболу — 2023

Названа символическая пятёрка чемпионата мира по баскетболу — 2023
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Сегодня, 10 сентября, завершился чемпионат мира по баскетболу — 2023, который проходил в Филиппинах, Индонезии и Японии. Его победителем стала национальная команда Германии, которая в финальной встрече оказалась сильнее сборной Сербии (83:77). По итогам турнира была составлена символическая пятёрка.

Символическая пятёрка чемпионата мира по баскетболу — 2023:

Деннис Шрёдер (Германия)
Шей Гилджес-Александер (Канада)
Энтони Эдвардс (США)
Богдан Богданович (Сербия)
Лука Дончич (Словения)

Стоит отметить, что сборная Германии по баскетболу впервые в своей истории стала чемпионом мира.

До этого национальная команда Германии лишь однажды завоевала бронзовые медали. Это прозишло на турнире в 2002-м году.

Самым результативным игроком финальной встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстировал Алекса Аврамович — 21 очков.

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