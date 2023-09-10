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Эмоции главного тренера сборной Германии после победы на ЧМ. Фото

Эмоции главного тренера сборной Германии после победы на ЧМ. Фото
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Главный тренер сборной Германии по баскетболу Гордон Херберт эмоционально отреагировал на победу в финальном матче чемпионата мира — 2023.

Напомним, сегодня, 10 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) завершился финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные Германии и Сербии. Победу в матче праздновали немецкие баскетболисты — 83:77.

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очко.

Немцы выиграли все восемь матчей на чемпионате. Сербы до финала один раз оступились: на групповом этапе команда не справилась со сборной Италии — 76:78.

Как прошёл финал ЧМ-2023:
Германия — чемпион мира! В баскетболе! Перебросали США и растоптали Сербию
Германия — чемпион мира! В баскетболе! Перебросали США и растоптали Сербию
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