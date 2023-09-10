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Диллон Брукс прокомментировал третье место сборной Канады на ЧМ

Диллон Брукс прокомментировал третье место сборной Канады на ЧМ
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Игрок сборной Канады Диллон Брукс, признанный лучшим защитником чемпионата мира по баскетболу — 2023, высказался по поводу третьего места своей команды на турнире.

«Я просто счастлив, что имею право надевать эту майку. Я пропустил несколько квалификаций, но сейчас я здесь, со своими товарищами по команде. Рад оказаться здесь и представлять свою страну», — приводит слова Брукса Basket News.

Сегодня, 10 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) в рамках чемпионата мира по баскетболу — 2023 состоялся матч за третье место между сборными Канады и США, победу в овертайме которого одержала сборная Канады — 127:118.

Самым результативным игроком встречи стал как раз Диллон Брукс, который, помимо 39 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач.

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