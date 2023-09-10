«У нас много проблем». Один из лидеров сборной Сербии прокомментировал поражение в финале

Игрок сборной Сербии Алекса Аврамович высказался по поводу поражения в финале чемпионата мира по баскетболу — 2023 в матче с национальной командой Германии (77:83).

«Мы уже отошли от поражения. Наша следующая цель — добиться большего успеха на Олимпийских играх. Германия играла потрясающе, её баскетболисты выступают вместе уже много лет. Всё решили детали и физические качества. Мы упустили свой шанс. У нас много проблем. Вы знаете, что случилось с Боришей Симаничем. Мы потеряли Огнена Добрича, и даже у Николы Милутинова были проблемы. Проигрывать нелегко, но я всё равно горжусь [командой], а завтра буду гордиться ещё больше», — приводит слова Авромовича Eurohoops.

Стоит отметить, что сборная Германии по баскетболу впервые стала чемпионом мира.