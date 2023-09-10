«Крайне подозрительная ситуация». Сербский сайт – о решении судей в финале ЧМ

Сербская газета Novosti.rs. раскритиковала работу судей в финале чемпионата мира по баскетболу — 2023 между национальными командами Сербии и Германии (77:83).
«Скандал в финале чемпионата мира. Решил ли этот вердикт судей исход матча? В этом матче судьи допускали грубую игру, особенно со стороны Германии, но при счёте 55:53 была замечена крайне подозрительная ситуация. Алекса Аврамович накрыл трёхочковый бросок Денниса Шрёдера, после чего немецкий разыгрывающий ударил нашего игрока рукой, а затем ногой. Судья свистнул фол в пользу Германии.
После просмотра видеозаписи мексиканский арбитр Омар Бермудес оставил спорное решение в силе и не применил никаких санкций по отношению к Шрёдеру», — говорится в статье.
Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очко.
Немцы выиграли все восемь матчей на чемпионате. Сербы до финала один раз оступились: на групповом этапе команда не справилась со сборной Италии — 76:78.
- 10 сентября 2023
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