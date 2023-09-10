Халибёртон: хотелось закончить ЧМ на высокой ноте

Разыгрывающий сборной США Тайриз Халибёртон высказался по поводу итогов чемпионата мира по баскетболу — 2023.

«Хотелось закончить на высокой ноте, а у нас это не получилось, поэтому, конечно, обидно. Но это был интересный опыт. Каждый раз, когда ты можешь играть за сборную США, это большая честь и привилегия.

Буду ли я дальше играть за сборную? 100 процентов. Если они хотят, чтобы я вернулся, для меня это не вопрос», — приводит слова Халибёртона Eurohoops.

Сегодня, 10 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) в рамках чемпионата мира по баскетболу — 2023 состоялся матч за третье место между сборными Канады и США, победу в овертайме которого одержала сборная Канады — 127:118.

Несмотря на преимущество в 13 очков ближе к концу первой четверти, американцам удалось догнать сборную Канады, переведя игру в овертайм. Однако в дополнительной пятиминутке канадцы всё же вернули себе победу.

Самым результативным игроком встречи стал канадец Диллон Брукс, который, помимо 39 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач. В составе сборной США лучшим бомбардиром стал Энтони Эдвардс, набравший 24 очка.