Халибёртон: хотелось закончить ЧМ на высокой ноте

Разыгрывающий сборной США Тайриз Халибёртон высказался по поводу итогов чемпионата мира по баскетболу — 2023.
«Хотелось закончить на высокой ноте, а у нас это не получилось, поэтому, конечно, обидно. Но это был интересный опыт. Каждый раз, когда ты можешь играть за сборную США, это большая честь и привилегия.
Буду ли я дальше играть за сборную? 100 процентов. Если они хотят, чтобы я вернулся, для меня это не вопрос», — приводит слова Халибёртона Eurohoops.
Сегодня, 10 сентября, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) в рамках чемпионата мира по баскетболу — 2023 состоялся матч за третье место между сборными Канады и США, победу в овертайме которого одержала сборная Канады — 127:118.
Несмотря на преимущество в 13 очков ближе к концу первой четверти, американцам удалось догнать сборную Канады, переведя игру в овертайм. Однако в дополнительной пятиминутке канадцы всё же вернули себе победу.
Самым результативным игроком встречи стал канадец Диллон Брукс, который, помимо 39 очков, совершил четыре подбора и отдал пять результативных передач. В составе сборной США лучшим бомбардиром стал Энтони Эдвардс, набравший 24 очка.
- 10 сентября 2023
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