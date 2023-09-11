Названа команда, в которой продолжит карьеру Бобан Марьянович

Центровой Бобан Марьянович и «Хьюстон Рокетс» достигли соглашения по поводу подписания однолетнего контракта. Об этом сообщает инсайдер ESPN со ссылкой на агентов игрока. Таким образом, 35-летний баскетболист продолжит выступление за клуб из Техаса.

Марьянович в минувшем сезоне провёл за «Хьюстон» 17 матчей, набирая в среднем 2,8 очка и делая 1,5 передачи. Центровой выступает в НБА с сезона-2015/2016. За это время серб побывал в таких клубах, как «Сан-Антонио Спёрс», «Детройт Пистонс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Сиксерс», «Даллас Маверикс» и «Хьюстон Рокетс».

Отметим, что Марьянович является любимцем публики и одним из самых высоких игроков лиги. Его рост составляет 222 см. Ранее Бобан опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал свою актуальную физическую форму перед новым сезоном НБА.