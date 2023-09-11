Филип Петрушев: никто в нас не верил, но мы завоевали медали

Тяжёлый форвард сборной Сербии Филип Петрушев высказался по поводу второго места на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

«Никто в нас не верил. Никто не думал, что мы попадём на Олимпиаду. Мы попали на Олимпиаду. Мы завоевали медали. Мы должны гордиться собой. Конечно, после такого дня нам тяжело. Но мы боролись, и мы должны гордиться собой», — приводит слова Петрушева Eurohoops.

Напомним, на стадионе «Молл оф Азия-Арена» в Пасае (Филиппины) завершился финальный матч чемпионата мира по баскетболу — 2023, в котором встречались сборные Германии и Сербии. Победу в матче одержали немецкие баскетболисты — 83:77.

Самым результативным игроком встречи стал Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков. В составе Сербии наилучшую результативность продемонстрировал Алекса Аврамович — 21 очко.

Немцы выиграли все восемь матчей на чемпионате. Сербы до финала один раз оступились: на групповом этапе команда не справилась со сборной Италии — 76:78.