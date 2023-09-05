Филип Петрушев — после победы над Литвой: можем ли мы стать чемпионами? Почему нет?

Центровой сборной Сербии Филип Петрушев поделился впечатлениями от победы в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Литвой (87:68). Петрушев записал на свой счёт 17 очков и шесть подборов и стал вторым по результативности в матче после партнёра по команде Богдана Богдановича.

«У меня была травма, поэтому физически я не чувствую себя на нужном уровне. Я просто рад, что смог помочь Николе Милутинову. У него было очень много работы при опеке Йонаса Валанчюнаса. Он проделал большой объём работы. Для меня это была возможность вмешаться в ход игры, особенно в нападении, и внести свой вклад.

Можем ли мы стать чемпионами? Почему нет? Особенно после таких побед. Эта команда только что обыграла США. Это определённо вселяет в нас уверенность, что мы сможем дойти до конца», — сказал Петрушев на пресс-конференции после матча.