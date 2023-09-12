Фокс: я играл под руководством тренеров, которые ругались практически за каждую мелочь

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс высказался о главных тренерах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), под руководством которых он выступал. В частности, речь идёт о Дэйве Йоргере (2016–2019), Люке Уолтоне (2019–2021), Элвине Джентри (2021–2022) и Майке Брауне (2022 по настоящее время — главный тренер «Сакраменто»).

«При Майке Брауне я получил именно то, что хотел. Мне нравится Люк Уолтон, но он более спокойный. Ему, вероятно, нужна команда постарше. Тем временем Дэйв Йоргер любил кричать, но не так сильно. Если честно, всю свою жизнь я играл под руководством тренеров, которые ругались практически за каждую мелочь.

Как и Элвин Джентри, который сломает тебя, если ты не справишься. Когда он кричит на тебя, он хочет увидеть огонь. В каком-то смысле он тебя проверяет. Нам нравилось это в Элвине. Когда появился Майк Браун, я знал, что всё будет по-другому», — рассказал Фокс в подкасте Deuce & Mo: A Sacramento Kings & NBA pod.