Джефф Тиг рассказал, кто побудил его закончить профессиональную карьеру

Участник Матча всех звёзд 2015 года и чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг рассказал о том, что вынудило его закончить карьеру.

«ДеАарон Фокс и Дариус Гарлэнд заставили меня закончить карьеру. Точнее нет, Фокс заставил меня захотеть пойти на скамейку, а вот Гарлэнд уже заставил меня захотеть закончить с баскетболом.

Фокс настолько быстро бегал, он просто постоянно продолжал бегать в мою сторону. Мои колени до сих пор болят от того, насколько быстро он может менять направление движения. Он был так резок, что я ему сделал? Я всё думал, почему именно на меня он бежал постоянно? Потом я исполнил данк через него, после чего он вообще захотел убить меня на площадке», — сказал Тиг на подкасте Club S20.